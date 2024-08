– Ezt a mérkőzést 0–1-nél is, 1–1-nél is, 2–1-nél is, gyakorlatilag egész meccs alatt kézben tudtuk tartani, aminek azért is örülök, mert ez mutatja, lelkileg is stabil volt a csapat, nem az eredményből indult ki, hanem csinálta azokat a dolgokat, amiket kell – értékelt a találkozó után Pineztis Máté, a Kozármisleny vezetőedzője. – Nagyon büszkék vagyunk rájuk! Amit családként, csapatként hétről hétre kitesznek a játékosok a pályára, az tényleg szenzációs. Nem tartom magamat egy kiabálós edzőnek, de amilyen atmoszférát teremtenek hétről-hétre a kozármislenyi szurkolók, azt az én hangom is megsínyli. Szenzációs, hogy ilyen hangulatban tudunk focizni, nagyon köszönjük a a szurkolóink támogatását!