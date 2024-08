Az élvonalt is megjáró védőt hozott el kölcsönbe az NB II.-es HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapata Paksról. A 22 éves Debreceni Zalán 6 alkalommal játszott már a legmagasabb osztályban, s 41 másodosztályú meccsen szerepelt a Haladás, a Nyíregyháza és a Siófok színeiben. A bal lábas játékos a felkészülés során is itt volt a kék-fehér együttesnél.

– Három hete vagyok már itt, nagyon jól érzem magam, mindenki befogadó volt, közvetlenek a srácok nagyon, manapság ritka egy ilyen jó közeg, ami itt van, úgyhogy örülök nagyon, hogy itt lehetek és nagyon várom már, hogy a pályán is segíthessek a csapatnak! – jelentette ki Debreceni a klub bejelentésében. – Nem úgy alakult számomra az elmúlt másfél év, ahogy terveztem, de úgy érzem, itt segíteni fognak nekem, hogy ez most változzon, hiszen nagyon jó a stáb! Sokat fog számítani a szezonban is ez az összetartás, úgyhogy én egy sikeres szezont várok, mivel a csapatban benne van!