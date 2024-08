Történelmi bronzérmet szerzett az U23-as úszó Európa-bajnokságon, egyéni csúccsal lett aranyérmes a Szerencsejáték Zrt. XIX. Rövidpályás Úszó Országos Bajnokságon, de minden bizonnyal mégis a 2024-es párizsi olimpia marad a legemlékezetesebb az elmúlt időszakból Jászó Ádám számára. Az ötkarikás játékok előtt lapunknak úgy nyilatkozott, hogy a 4x100-as gyorsváltóval döntőt szeretne úszni, száz háton pedig minél többször próbára tenné magát.

A nyerő páros.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Nos, az előbbi összejött, hetedik idővel jutott olimpiai döntőbe Németh Nándorral, Kós Hubertel és Szabó Szebasztiánnal, a fináléban viszont nem volt reális esély az éremszerzésre, de a nyolcadik hely is dicséretre méltó eredmény.

Egy nappal később már egyéniben kellett bizonyítania kedvenc versenyszámában, ahol azonos futamba került Kós Hubertel. Kós a mezőny legjobb eredményével jutott a tizenhat fős elődöntőbe, 52,78 másodperces eredménye tizenkét századdal volt jobb a többiekénél. Ezzel szemben Jászó hatodik, összetettben pedig a tizenkilencedik lett, négy századmásodperccel lemaradva az elődöntőbe jutásról.

A PSN Zrt. óriásának edzője, Turós Máté összességében elégedett volt tanítványával, de azt a négy századmásodpercet nem lehet olyan könnyen megemészteni.

– Ádámnak és nekem is ez volt az első olimpiánk. Összességében már az is meglepően nagy eredmény volt, hogy szintet tudott úszni, és ekkorát fejlődött száz méteres hátúszásban, illetve száz méteres gyorsúszásban – nyilatkozta lapunknak a büszke tréner. – Panaszra nem lehet okunk, és elégedettek vagyunk, de persze egy kicsi hiányérzet azért van bennünk. Bennem nyilván edzőként egyrészt az, hogy mindig jobbat és jobbat szeretnék. Nagyon sajnáljuk, hogy alig négyszázadmásodperccel, de sajnos lemaradt a száz hát középdöntőjéről. Tudtuk, hogy erős lesz a mezőny, és sajnos az előző napi váltóúszás sem segítette a helyzetet, hogy jobb időt tudjon úszni. Úgy készültünk, hogy háton legalább egy középdöntő összejöhet, viszont a váltóban mutatott teljesítménye bravúros volt! Szerettük volna, ha ott is pár hellyel előrébb végez a csapat, de ez most ennyire volt elég.