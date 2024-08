Jó eredményeket értek el a PVSK tájfutói a Vértesben , az iszkaszentgyörgyi kastélyparkban és környékén rendezett, több évtizedes hagyományokkal rendelkező Hungária Kupán. A közel ötven fős különítmény három arannyal, két ezüsttel és két bronzzal térhetett haza.

– Ez a verseny hagyományosan nagy ünnepe a tájékozódási futásnak – kezdte értékelését Vonyó Péter, a PVSK tájfutó szakosztályának szakmai vezetője a klub felületein. – Minden évben különböző helyszíneken nagy létszámú csapatok vesznek részt, és az öt napos volta miatt az egyik legrangosabb is az országban. Most különösen érdekes volt az, hogy az Eb-vel egyidőben, szinte ugyanazon a pályákon zajlott, ily módon sok nézője is volt a rendezvénynek. A megmérettetésen azok szerepeltek jól, akik öt napon keresztül tudtak folyamatosan jól teljesíteni. Az elért dobogós helyezések önmagukért beszélnek, nagyon elégedett vagyok versenyzőink teljesítményével.

A dobogós helyezettek

F45A: 1. hely Vonyó Péter.

N20A: 1. hely Révai Anna.

N21B: 1. hely Werner Boróka.

F14B: 2. hely Zánkay Domonkos.

F21B: 2. hely Kersity András, 3. hely Ráduly Csongor.

F14C: 3. hely Németh Marcell.