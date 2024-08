Bonyhád VLC–PTE-PEAC 0–0 – tizenegyesekkel a PTE-PEAC jutott tovább.

Bonyhád. Vezette: Dobai (Varga L., Bartucz). Bonyhád VLC: Paceka – Hompót, Ladányi V., Pál A. (Ikladi, 63.), Ladányi P. (Gulyás, 63.) – Lerch (Márkvárt P., szünetben), Sajnovics (Pál M., 75.), Kugler, Friedszám (Széles, 63.) – Pintér M., Rabi. PTE-PEAC: Győri – Than, Leidl, Kaszás G., Kiss M. (Győri, 67.) – Nagy J., Horváth M. (Czimmerman, 81.), Schuszter, Lengyel (Grósz, szünetben) – Hawkins, Major P. (Vinkovic, 67.).

A Mohács gőzerővel készül a 2024/25-ös AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei I.-es bajnokság nyitányára, de még több játékos is a nyaralását tölti, illetve sérüléssel bajlódik. Ennek ellenére Péter József így is egy ütőképes csapatot küldhetett pályára a Nagybajom vendégeként. A baranyai alakulat kétszer is vezetést szerzett, de a házigazda rövid időn belül mindkétszer válaszolt az első félidőben. A fordulást követően Bálint Gergő is feliratkozott a gólszerzők közé, erre pedig már nem érkezett válasz.

Nagybajomi AC–Mohácsi TE 1888 2–3 (2–2)

Nagybajom. Vezette: Molnár K. (Bánki, Piri). Nagybajomi AC: Horváth B. – Weimann, Horváth P., Kis P., Iván D. – Horváth E. (Varga A., 71.), Csalló, Simon, Palkovics – Iványi Ö. (Balogh Á., 78.), Márton A. Mohácsi TE 1888: Barabás – Kiss I., Károly V., Mrenka, Román (Dér, 78.) – Vég, Müllerlei, Aszalós, Tompász (Pintér D., 88.) – Menyhei, Bálint G.

Gólszerzők: Horváth E. (9.), Palkovics (13.), illetve Román (4., 12.), Bálint G. (59.).

Vasárnapi mérkőzések: Kakasd SE–PMFC, 16.00, Bólyi SE–Iváncsa KSE, Gyógyfürdő Harkány–Majosi SE, (mindkettő 16.30), Himesházi KSE–Szekszárdi UFC, 17.00.