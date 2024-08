– Nagyon boldogok vagyunk, mert két vesztes mérkőzés után visszatértünk a helyes útra – kezdte meccs utáni értékelését Aczél Zoltán. – Az első féidő nagyon küzdelmes volt. Nem játszottunk túl jól, de magabiztosan védekeztünk. Nem tudott helyzeteket kialakítani az ellenfél, de a mi támadójátékunk is elég hamar elakadt. Egy szép kontragólt rúgtunk. A második játékrészt már uraltuk, több lehetőségünk is volt, de mindig benne volt a kontráikban a gól. Már 2–0-nál kezdtünk kicsit megnyugodni, és ott lehet látni, hogy a két vereség miatt volt feszültség a csapatban, mert az utolsó negyed órában jól futballoztunk. Nagyon sok labdát szereztünk, megvoltak a helyzeteink. Hátul is elég komolyan kontrolláltuk a mérkőzést. Donát múltkor hibázott, most 1–0-nál hatalmasat védett, amikor ketten elcsúsztak, és egy kontrából eljött a Paks. Egy az egyez ziccert fogott. Ilyen a nagy kapus, ha megkapja a lehetőséget, javít. Az akarat és a hozzáállás végre pécsi szintű volt.