Remek eredménnyel tért vissza a második vonalba a Szentlőrinc SE, amely Ajkáról elhozta a három pontot. A piros-feketék hasonlóképen szeretnék folytatni a szereplésüket, s az első hazai meccset is győzelemmel zárni. Ehhez a minden évben stabil középcsapatként szereplő Soroksárt kell legyűrniük Waltner Róbert tanítványainak, ez viszont közel sem egy egyszerű feladat.

A sárga-feketék ugyan vereséggel kezdték az új idényt, de azt a Gyirmót ellen szenvedték el egy kiélezett meccsen, ami azt mutatja, ebben a szezonban is számolni kell velük. A múlt hétvégi vendégek a 68. és 84. percben szerzett gólokkal fordították meg Lipcsei Péter csapata ellen a találkozót, így Lovrencsics Balázsék egészen biztosan extra motivációval érkeznek majd Baranyába. Keresztes Bencéék koncentrációja ezúttal sem lankadhat, ha nyerni akarnak.

A HR-Rent Kozármislenynek egy sebzett nagyvadat kell elejtenie a második fordulóban. A tavaly épp előtte, a negyedik helyen záró Szeged-Csanád érkezik hozzá a pontokért egy vereséget követően. Ráadásul a csongrádiak az újonc Tatabánya ellen szenvedtek vereséget úgy, hogy 2–0-ra még ők vezettek. Ez után Michael Boris együttese egészen biztosan ég a vágytól, hogy megmutassa, ebben az évben is az élcsapatok között kell vele számolni. Az olyan játékosait be se kell mutatni a szurkolóknak, mint Márkvárt Dávid, aki bármikor lehet a mérleg nyelve. Persze az első forduló utolsó pillanatos pontszerzését, s a kissé görcsös játékot követően a kék-fehérek is ki akarják szolgálni a közönségüket egy sikerrel.

A vasárnapi program: Szentlőrinc–Soroksár (17.30), Kozármisleny–Szeged, Kisvárda–Budafok, Bp. Honvéd–Tatabánya, Békéscsaba–Ajka, Gyirmót–Mezőkövesd, Csákvár–BVSC, Vasas–Kazincbarcika (19.00).