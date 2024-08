A hétvégén rajtolt hat baranyai labdarúgócsapattal a MOL Magyar Kupa 2024/25-ös szezonja, de csütörtökön már a második forduló párosítása miatt lehetett izgulni, ahol érdekelt volt a harmadosztályban vitézkedő PMFC és a PTE-PEAC, valamint az idei évben a 2024/25-ös AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei I.-es bajnokságra készülő Mohács.

Somogysárdra utazhat a PMFC a következő fordulóban.

Fotó: Kurdi József / Forrás: PMFC

Száznegyvennégy együttessel kezdődött meg az idei kupaszezon, de négy klub, a Duna SK, a Balatonalmádi SE, a Faddi SE, valamint a Somogysárd SE játék nélkül jutott tovább az első körből. Legutóbbi egyébként a Lovászhetény vendégeként szerepelhetett volna, de a baranyai gárda a közelgő idényre nem nevezett.

Az első fordulóra visszatérve, a Himesháza hazai környezetben búcsúzott, köszönhetően az NB III.-as Szekszárd gólfesztiváljának (0–12). A Bólynak reális esélye nem volt otthon a tavalyi idényben, a harmadosztályban ezüstérmet szerző Iváncsa ellen (1–4), míg a Harkány hiába volt pariban egy félidőn át, a Majos az idő haladtával jobbnak bizonyult (1–5).

A továbbjutásért viszont alaposan megszenvedett mindkét baranyai NB III.-as alakulat: a PTE-PEAC nem igazán talált fogást ellenfelén (0–0), igaz, a Bonyhád is tehetetlen volt, még a hosszabbítás ellenére is, így büntetőpárbaj döntött Tolnában, ahol a végén a pécsi klub ünnepelhetett. Ezzel szemben a PMFC kakasdi vendégjátéka jóval hamarabb véget ért, de csupán Tóth Zoltán hatvanharmadik percben szerzett találata volt a különbség. A Mohács is szűkös győzelmet aratott a Nagybajom otthonában (2–3), de ez volt Péter József legénységének első tétmeccse az idei kiírásban.

Ami a folytatást illeti, a PMFC Somogysárdra utazhat, így nem lebecsülve az ellenfelet, de szerencsésnek mondhatja magát Aczél Zoltán alakulata. A PTE-PEAC újból egy harmadosztályú riválissal, a Nagykanizsával mérkőzhet meg, ráadásul hazai környezetben. A zalai gárda a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdőt ejtette ki a nyitányon (1–0). Ezúttal pedig már a Mohács is hazai terepen bizonyíthat, méghozzá Bicskei TC csapatát a hosszabbításban legyőző III. Kerületi TVE ellen.