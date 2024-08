Fantasztikusan kezdte el az idényt a PMFC, a Dunaföldvárt egy nyolcassal küldte haza. Hétvégén nem folytathatta a piros-fekete gárda a pontgyűjtést, hiszen a Magyar Kupa 1. fordulójában volt jelenése, de éppen ezért szerdán ismét pályán lehet a létfontosságú egységekért, amiket Szekszárdon kell zsebre vágnia. A tolnaiak szintén sikerrel nyitottak, egy küzdelmes meccsen Pécsről vitték el a három pontot, ugyanakkor Fejősék most bizonyíthatják igazán, hogy ők más szintet képviselnek, mint a bajnokság többi szereplője.

Miközben a piros-feketék Szekszárdra látogatnak, a PTE-PEAC Kaposvárra utazik, ahol az egyik bajnokesélyes ellen kell megvillantania a tudását és magabiztosságát. Az is igaz persze, hogy a Majos is meg tudta fékezni a Rákóczi rohamait, így talán épp itt, a szezon elején az egyetemisták is elkaphatják a somogyiakat.