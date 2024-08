A labdarúgó NB III. rajtja előtt tartott sajtó tájékoztatón azt mondta a PMFC vezetőedzője, Aczél Zoltán, hogy a védelmet, illetve a hatos pozíciót szeretné erősíteni még. Ebből a két kívánságból egyet máris teljesítettek a klub elöljárói, hiszen a klub leigazolta a 2001-es születésű védekező középpályást, Zvara Leventét.

A labdarúgó a legutóbbi idényben NB III.-as bajnoki címet ünnepelhetett a Békéscsaba színeiben. A focival Szarvason ismerkedett négy évesen, majd a békésiek utánpótlásában pallérozódott. Később a Budapest Honvéd akadémiáján fejlesztette képességeit. Szerepelt már a második vonalban is, kölcsönben az Ajkánál is belekóstolhatott a második vonalban, de nevelő együtteséhez, a Békéscsabához visszaigazolva is ott mutathatta meg tehetségét.

– Örülök, hogy a Pécs színeiben folytathatom a pályafutásomat. Tisztában vagyok azzal, hogy milyen nagy múlttal rendelkezik a klub. Éppen ezért is minden erőmmel azon leszek, hogy mihamarabb magasabb osztályban szerepelhessünk. Bízom benne, hogy hamar eljön a bemutatkozás pillanata és, hogy sikeres bajnoki szezont futunk – nyilatkozta az új középpályás a pmfc.hu-nak.