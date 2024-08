– Mi volt a célkitűzés a tornát megelőzően?

– Csapatunk egyértelmű célja az első ötbe kerülés volt, vagyis a jövő évi U19-es világbajnoki részvétel kiharcolása. A legjobban azt bánhatjuk, hogy benne volt az együttesben a jó szereplés, a csoportmeccsekből is többek kellett volna kihoznunk (győzelem Horvátország ellen, vereség Belgium és Lengyelország ellen), és akkor kedvezőbb ágra kerültünk volna a keresztjátékok során, és elkerülhettük volna a spanyol, vagy a hazai környezetben szereplő portugál alakulatot.

Több mutatóban is a válogatott legjobbja volt Rátkai Eszter.

Forrás: FIBA

– Milyen adalék hiányzott a sikerhez?

– Sajnos nem tudtunk minden meccsen maximális koncentrációval és agresszivitással játszani. Továbbá hiányzott a kiegyensúlyozottság a játékunkból, a belgák ellen például két alkalommal is nyolcpontos előnyről sikerült ötpontos hátrányba kerülnünk. Márpedig ha a Belgium elleni találkozót meg tudjuk nyerni, akkor vélhetően az utolsó csoportmeccs is másképp alakul. Mindenesetre rendkívül szoros volt a mezőny, a csoportunkat nyerő Lengyelország csak a tizenegyedik helyen végzett.

– Hogyan összegezné az egyéni teljesítményét?

– Az volt a célom, hogy csapatkapitányként minden mérkőzés után úgy jöjjek le a pályáról, hogy mindent kiadtam magamból támadásban és védekezésben egyaránt, valamint abban a mutatóban legyek a legjobb, amiben az adott összecsapáson a csapatnak a legnagyobb szüksége volt. A pályán és azon kívül is igyekeztem segíteni a társaimat, együtt tartani a társaságot, koncentrálni a kitűzött céljainkra és egy pillanatig sem feladni az álmainkat. Ezt úgy érzem, hogy sikerült megvalósítanom.

– Nem lehet egyszerű nyolc nap alatt hét kulcsfontoságú meccset játszani.

– A hét párharc során természetesen nekem is hullámzott a játékom, voltak mérkőzések, amikor többet is vállalhattam volna, de olyanok is, amikor a társakat szolgáltam ki több gólpasszal, mert arra volt inkább szükség. Amiben hiányérzetem van magammal kapcsolatban, azok a távoli dobások, hiszen a dobószázalékom elmaradt az elvárásaimtól, illetve, hogy több egy az egy elleni játékot vállalhattam volna akár rendezetlen védelem ellen, de a végjátékban is. Ennek ellenére technikailag, labdavezetésben, helyzetefelismerésben megálltam a helyemet, nagyon jó fizikai és mentális állapotban voltam a torna során. Ráadásul az Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményemmel kapcsolatban több külföldi vezetőedzőtől is kaptam pozitív visszajelzéseket, amik megerősítettek abban, hogy jó irányba haladok, de sokat kell még dolgoznom azon, hogy kiegyensúlyozottabb teljesítményt tudjak nyújtani.