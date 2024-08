Eddig parádésan alakul a Szentlőrinc visszatérése a második vonalba, hisz az Ajka és a Soroksár után a Mezőkövesdet is legyőzte, ráadásul már hét találatnál tart a piros-fekete együttes. Ezt a sorozatot most a Csákvár ellen kell tovább nyújtania Tóth-Gábor Kristóféknak, akik segítséget is kaptak a héten, hiszen csatlakozott a kerethez a szélsőként és támadó középpályásként is bevethető, magyar bajnok és kupagyőztes Bőle Lukács.

A vasárnap érkező rivális számára közel sem ment olyan simán a rajt, mint a lőrincieknek. Az első fordulóban a Kazincbarcikát egy ötgólos meccsen a ráadás 5. percében szerzett találattal gyűrte le úgy, hogy 2–0-ról engedte felállni ellenfelét. A nehezen kicsikart sikert aztán két vereség követte. Előbb a BVSC-Zugló egy harmadik percben szerzett góllal bizonyult jobbnak, majd a Gyirmót fordított, s nyert ellene legutóbb. Persze a csákváriakat nem szabad egy pillanatra sem lebecsülni, mert az előző években is minden kis könnyelműséget képesek voltak büntetni. Egy pillanatra sem csökkenhet Kesztyűs Mátéék koncentrációja.

A HR-Rent Kozármisleny játékosai feldobva készülhettek az idénybeli első idegenbeli meccsükre, hiszen a Budapest Honvéd ellen megszerezték első idénybeli győzelmüket két döntetlent követően. Ugyanakkor igaz ez a Kisvárdára is, amely a Vasas és a Budafok ellen elszenvedett vereségeket, valamint Feczkó Tamás menesztését követően begyűjtötte első pontjait az újonc Tatabányánál.

Az első két forduló megmutatta, hogy a várdaiak védelme az élvonalból való kiesést követően nem áll a legbiztosabb lábakon, ugyanakkor a maradó légiósok egy nagyon szívós együttessé teszik a gárdát, s megvan a megfelelő tapasztalatuk is ahhoz, hogy fordítsanak a helyzetükön.

A Kozármislenynek újra száz százalékot kell kihoznia magából, ha meg akarja lovagolni a hullámot, amire most felkerült. Ha ez sikerül, akkor egy újabb csodálatos szezonnal köszönheti meg szurkolótábora lelkesedését, támogatását.

A forduló programja: Szentlőrinc SE–Aqvital FC Csákvár, Budafoki MTE–KolorCity Kazincbarcika SC (08. 18., 17.30), Kisvárda Master Good–HR-Rent Kozármisleny, Budapest Honvéd–FC Ajka, Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Soroksár SC, Békéscsaba 1912 Előre–Mezőkövesd Zsóry FC, Gyirmót FC Győr–BVSC-Zugló (08. 18., 19.00), Vasas FC–Opus Tigáz Tatabánya (08. 19., 20.00).