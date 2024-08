Újra nekifuthat a Misleny az első győzelme megszerzésének az NB II. új idényében. A Békéscsaba és a Szeged elleni ikszet követően a Budapest Honvéd ellen is hazai pályán próbálhatja meg begyűjteni első sikerét.

A Kispest nem kapta el jól a rajtot, a Budafokkal játszott 3–3-at, de a következő körben már legyőzte a Tatabányát (1–0). Pinezits Máté korábbi együttese ezt az idényt is nagy reményekkel kezdte, hiszen szeretne visszatérni az élvonalba, ráadásul keretében olyan veterán labdarúgók vannak, mint Holman Dávid és Lőrinczy Attila, akik képesek a mérleg nyelvévé válni. Azt már láthattuk idén a baranyai piros-feketéktől, hogy mindenki ellen a siker vágyával mennek a pályára, s akkor sem válnak görcsössé, ha gólt kapnak. Nem véletlen, hogy a Gyirmót mellett az egyetlen olyan együttes, amely még nem vesztett pontot a ligában, s egy jó idegenbeli teljesítménnyel ez a tendencia folytatódhat is.

Olyan mérkőzésre készül a Szentlőrinc SE, amire még nem volt eddig példa. A piros-feketék a Mezőkövesd otthonában lép majd pályára a pontvadászat harmadik fordulójában két győzelmet követően. Az élvonalból visszacsúszó Kövesd nem kezdte jól az idényt, az első fordulóban egy pontot gyűjtött be a tavaly épp csak bennmaradó BVSC-Zugló ellen, majd múlt hétvégén a Gyirmóttól kapott ki 2–0-ra. Persze a borsodiak is nagy átalakuláson estek át a nyáron, sok labdarúgó hagyta el a klubot a kiesés miatt, akiket például a PMFC-től távozó Harsányi Istvánnal és Krausz Raul-Zoránnal próbáltak pótolni, de maradtak élvonalbeli tapasztalattal rendelkező focitsáik is, akikkel a másodosztályban stabilizálnák a helyüket. Waltner Róbert együttesének most ezt a korai gyengélkedést kellene kihasználnia.

A forduló programja: HR-Rent Kozármisleny–Budapest Honvéd, Mezőkövesd–Szentlőrinc, Csákvár–Gyirmót, Soroksár–Békéscsaba, Ajka–Szeged, Tatabánya–Kisvárda, Kazincbarcika–BVSC-Zugló (vasárnap, 19.00), Budafok–Vasas (hétfő, 20.00, M4Sport).