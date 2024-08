A Nagykanizsa nem engedte a PTE-PEAC-nak, hogy kiheverje a kaposvári méretes zakót. A vendég együttes a 24. percben talált be először László Dávid révén felszakítva a sebeket, s még a szünet előtt duplázott a támadó, két gólja közt pedig Gránicz is kétszer megrezgette a hálót. Az egyetemistáknak csak a szépítésre futotta a pihenőig, Kiss Máté talált be enyhítve a fájdalmat, azonban még inkább megidézve a szerdai összecsapást, hiszen akkor is épp ilyen állásnál vonultak az öltözőbe az együttesek.

A második játékrészben ezúttal már csak a hajrában esett gól, János növelte négyre a Kanizsa előnyét.

PTE-PEAC–Nagykanizsa 1–5 (1–4)

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 3. forduló.

PEAC: Győri M. – Varga B. (Grósz, 76.), Than, Kaszás, Nagy J. – Országh (Encz, 9.), Horváth M. (Schuszter, 64.) – Kiss M. (Győri B., 64.), Lengyel, Leidl – Major P. (Egri, 76.) Vezetőedző: Egri Krisztián.

Gólszerzők: Kiss M. (42.), ill. László D. (24., 41.), Gránicz (28., 38.), János (88).