Pár évnyi szünetet követően tavaly újjáéledt a nagy múltra visszatekintő Dr. Forintos László Tehetséggondozó Tenisz Emlékverseny a keszthelyi Helikon Tenisz Clubban. A 2023-as torna óriási sikert hozott, így a szervezők idén szeptember 14-én ismét megrendezik a megmérettetést.

A verseny célja természetesen a tisztelgés a névadó emléke és szellemisége előtt, valamint a gyermek és ifjúsági sport népszerűsítése. Éppen ezért az előző évi alkalomhoz hasonlóan a 7-14 közötti tehetségeket várják a versenyre, ahol égy salakos pályán bizonyíthatják képességeiket. Így természetesen a pécsi, baranyai teniszpalántákra is számítanak, akik leguttóbb is ott voltak a mezőnyben. Idén talán a végső győztesek között is ott lesz valamelyikük.

Mint azt a szervezők, a Forintos család, a tenisz klub és a város önkormányzata hangsúlyozzák, ennek a versenynek – a névadó szellemiségét megőrizve – nem a másik legyőzése a lényege, hanem sokkal inkább a családias hangulat, és a sportbaráti légkör. Éppen ezért nincs nevezési díj, és egyetlen teniszpalánta sem távozik majd üres kézzel. Ha a torna hasonló hangulatban zajlik majd, mint a tavalyi, akkor a nevezők mind győztesnek érezhetik majd magukat.

Az esemény fővédnöke a magyar tenisz élő legendája, a kétszeres Grand Slam-győztes Taróczy Balázs, aki éppen ezeken a keszthelyi pályákon kezdte meg útját, amit végig járva az open era legsikeresebb magyar férfi teniszezője lett.

Nevezni még augusztus 30-ig lehet a versenyző nevének, életkorának és elérhetőségének megadásával a [email protected] email címre küldött levéllel.