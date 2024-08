– Nem volt egyszerű mérkőzés – jelentette ki Waltner Róbert, a Szentlőrinc SE vezetőedzője. – Az első félidőben az ivószünet után nagyon jó mentalitással, és helyenként jól játszva megnyertük a meccset egy jó csapat ellen. Lehet az eredmények nem mutatják, de a Mezőkövesd az. Nem nyertek még, és hazai pályán mindent elkövettek ellenünk, hogy hazai pályán ellenünk szerezzék meg az első sikert. Amikor vezettünk 3–1-re, akkor is jöttek előre, meg is vannak azok a játékosaik, akik ebben jók. A cserék is segítették őket, de álltuk a sarat. A belső védőm meglepett, amilyen gólt rúgott. Még egy csatártól is kiváló teljesítmény lett volna, de egy belső védőtől extra. Kiválóan indultunk, de próbálunk szerények maradni. A jövőben is keményen dolgozunk, ahogyan eddig is. Bízom benne, hogy ez sikerekkel párosul majd. Több kényszerű cserét is végre kellett hajtanunk, de annak nagyon örülök, hogy mindhárom mérkőzést úgy játszottuk le, hogy három fiatal volt a csapatban. Bizonyítanak, éhesek a sikerre. Persze nem csak ők, mindenki. Van még min dolgoznunk, de jó úton haladunk!