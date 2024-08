– A második félidőben mutatott játékunk alapján igazságos az eredmény – kezdte értékelését a tréner. – Megdolgoztunk a győzelemért, egy csapatként küzdöttünk. Az első játékrészben voltak védelmi hibáink, amiket a szünetben rendeztünk. Ezt követően már sokkal stabilabbak voltunk hátul, volt egy szerkezet váltás is, aminek köszönhetően bátrabban támadtunk. Remekül szálltak be a cserejátékosok. Nem csak a csapat készült az első hazai meccsünkre, a pályamunkásunk is nagyszerű munkát végzett. Olyan volt a pálya, mint a billiárdasztal. Napi szinten láttam, hogy ő mennyit foglalkozik azzal, hogy nekünk a legjobb legyen. Ebből a sikerből mindenki kivette a részét!