Dübörög tovább a női labdarúgó NB I. idénye, s a 6. fordulóban a PMFC a legnehezebb teszttel kell szembenézzen. A sokszoros bajnok, címvédő Ferencváros fogadja szombaton 14 órakor az újoncot, amely fiatal együttesével igyekszik felvenni a versenyt a legjobbakkal is.

– Nehéz mérkőzés lesz a Fradi ellen, de fiatal, tehetséges csapatunk minden erejével küzdeni fog a fővárosiak otthonában – jelentette ki a klub felületein a korábban a Fradinál is megforduló kanadai hálóőr, Chandra Bednar. – A PMFC-nél magas színvonalú körülmények és remek edzők vannak, ezért is nagyon boldog vagyok, hogy részese lehetek ennek. Hiszem, hogy még ha most nem is a mi javunkra dől el a meccs, idővel ez változhat. Érdekes mérkőzés lesz amiatt is, hogy megtapasztaljuk, hol tartunk egy topcsapathoz képest.

A Fradi mindeddig makulátlan a bajnokságban, mind a négy mérkőzését megnyerte, csak az egy találkozóval többet játszó, s szintén száz százalékos Győr előzi meg a tabellán. Ráadásul az FTC impozáns 14 rúgott gólja mellett mindössze csak kettőt kapott eddig. Átlagban 3,5 gólt lőnek a zöld-fehérek.

– A Fradi védelme nagyon masszív, a második legkevesebb gólt kapták eddig a szezonban. Ennek ellenére megpróbálunk minél több helyzetet kialakítani, és azokat kihasználni. Törekedni fogok arra, hogy megszerezzem az első élvonalbeli gólomat, ám lényegesebb, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsak, és a játékommal segítsem a csapatot – mondta már a 15 esztendős támadó, Turi Bori, aki ugyan eddig még nem szerzett gólt, viszont sikerült előkészteni öt találatot.