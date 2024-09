Az elmúlt hétvégén rendezte a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség a Magyar Kupa versenyét, amely a sportág legnehezebb I. osztályú versenye is. A kihívás azonban nem riaszthatta el a Pécsi Ritmikus Gimnasztika Egyesület 24 versenyzőjét, hogy összemérje tudását a csupa fővárosi klub sportolóiból álló mezőnnyel.

Konkoly-Tege Hanna volt a Pécsi RGSE legeredményesebb versenyzője

Forrás: Pécsi RGSE

– A Magyar Kupa az éve legfontosabb, legrangosabb versenye, mert ezen a viadalon például a kisgyermek kategóriában a szabad gyakorlat mellett már karika gyakorlatot is be kell mutatni a versenyzőknek, és az egyes gyakorlatok nehézségi fokának minél magasabbnak kell lennie – osztotta meg lapunkkal Heszné dr. Laczó Andrea, a Pécsi RGSE sportigazgatója. – Valamennyi korosztályban volt sportolónk a kisgyermektől a juniorokig. Az egyéni verseny mellett egy karika és egy labda csapatunk is szerepelt, így team versenyben is indulhattunk. Összességében a várakozásnak megfelelően szerepeltünk, minden korosztályban erős volt a mezőny, a budapesti egyesületek mellett nem kellett szégyenkeznünk.

A 24 pécsi sportolóból tizenketten is felállhattak a dobogóra, s az egyéni csapatversenyben bronzérmet nyert az egyesület kisgyermek és junior csapata is, s egy harmadik helyet a team verseny gyermek kategóriájában is begyűjtött.

A legjobb helyezést az egyéni összetett versenyben Konkoly-Tege Hanna (2016) érte el, a második helyen zárt. A szerenkénti versenyekben a dobogó alsó fokára lépett Rácz Emili (2016), Konkoly-Tege Hanna, Csortos Léna (2015), Kristóf-Szinta Déva (2014), Rétháti Dorina (2013) és a junior válogatott Hesz Franciska Míra is, emelett Konkoly-Tege karikával ezüstöt szerzett.

Az egyesület két serdülő sportolója Kachovetz Kinga és Péter Panna idén utoljára versenyeztek egyéniben a Pécsi RGSE színeiben, hétfőtől a fővárosban a junior csapat válogatott tagjaiként készülnek a jövő évi Európa és Világbajnokságokra.

A pécsiek programja sűrű lesz a következő időszakban. Neukirchner Zoé és Hesz Franciska Míra továbbjutottak a Mesterfokú Bajnokságra. Hesz a szeptember végi Balkán Bajnokságon is képviseli a magyar színeket. Október 5-én a klub minden sportolója a saját rendezésű Pécs Kupa nemzetközi versenyen indul.