Mindenkit megdöbbentett a Szentlőrinc SE azzal, hogy milyen kiválóan nyitotta visszatérő idényét az NB II.-ben. Három győzelme és két döntetlenje a tabella élére repítette, s a hétvégén akár növelheti is előnyét, hiszen a közvetlen mögötte álló, már egy vereséget elszenvedő Gyirmót FC Győr látogat hozzá.

A vizek városából érkező gárdát a legutóbbi fordulóban a Kazincbarcika múlta felül, s egy héttel korábban a BVSC-Zugló is le tudott vele ikszelni, így most sebezhetőnek tűnik. Persze korántsem lesz egyszerű dolga a szintén két ikszet követően készülő piros-feketéknek, hiszen kiváló játékosok alkotják a rivális keretét. Waltner Róbert tanítványainak koncentrációja egy pillanatig sem lankadhat.

Eközben az egyre jobb formában lévő, Vasasnak négyet is berámoló HR-Rent Kozármisleny Budafokra látogat, ahol a Kazincbarcika egy ötöst hintet két fordulóval ezelőtt. Igaz, Tatabányán ebből a pofonból a piros-fekete együttes felállt egy 2–1-es sikerrel.

A kék-fehéreknek most is azt az arcukat kell mutatniuk, mint legutóbb, hiszen az ellenfélnél most is vannak olyan labdarúgók, akik bármelyik mérkőzést eldönthetik. Így például idegenben azt a Kisvárdát is legyűre, amely ellen a mislenyiek vereséget szenvedtek két fordulóval ezelőtt.

A 6. forduló programja (09. 01.): Szentlőrinc–Gyirmót, Budafok–HR-Rent Kozármisleny, Tatabánya–Kazincbarcika (16.00), Vasas–Ajka, Kisvárda–Soroksár, Budapest Honvéd–Mezőkövesd, Békéscsaba–BVSC-Zugló (17.00), Szeged-Csanád–Csákvár (19.00).