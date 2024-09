Szeptember 21., szombat, 11.00

PTE-PEAC II. (8.)–Villány (2.)

Ha csak a tabellát nézzük, akkor kijelenthető, hogy a pécsiek számára nem indult túl jól a szezon. Hozzá kell tenni azonban, hogy a hibátlan Bólytól csak egy góllal kaptak ki, a Siklóssal és a Komlóval pedig egyaránt 2–2-es döntetlent játszottak, s csak kevés választotta el őket a győzelemtől. A vesztett pontok tekintetében csak 5 egységgel vannak lemaradva szombati ellenfelüktől, ugyanis a Villány egy meccsel többet játszott.

A címvédő négy forduló után máris a tabella élére ugrott. Nagy Gábor együttese háromszor nyert, és csupán csak egyszer ikszelt, s most, a PEAC II. ellen is gyűjtögetné tovább a pontokat. Talán csak az árnyalhatja a képet, hogy eddig „csak” egygólos győzelmeket arattak Gellénék. A villányiak vezetőedzője lapunknak is kiemelte, hogy javítaniuk kell a helyzetkihasználásukon.

Gál Szabolcs, a PEAC II. vezetőedzője: – Már egy kicsit zordabb időjárási körülmények között mérkőztünk meg a Komlóval. Ez annyira megzavarhatott bennünket, hogy még nem is pislogtam, már be is vették a hálónkat. Ettől függetlenül a csapat büszke lehet az első félidei teljesítményére, akár nagyobb különbséggel is mehettünk volna a szünetre. A második félidő egy kiélezett csatát hozott, talán a pályaviszonyok is rosszabbak lettek, amihez az ellenfelünknek sikerült jobban alkalmazkodnia, így ismét pontosztozkodás lett a vége. Nem nagyon van olyan forduló, ahol nem rangadóra számítunk. Ha az első félidőben nyújtott teljesítményünket és csapategységünket ki tudjuk vinni a Villány ellen is a pályára, akkor már nem lehet okunk panaszra. Csak ismételni tudom magam: kemény mérkőzésre számítunk.

Nagy Gábor, a Villány vezetőedzője: – Az, hogy ilyen szoros és izgalmas meccseket vívunk, abból ered, hogy sok helyzetből kevés gólt rúgunk. Bár egy-két kontrával el tudtak menni, de a PVSK ellen is szinte végig az ellenfél térfelén folyt a játék. Nálunk továbbra is az a kulcs, hogy a lehetőségekkel és a helyzetekkel hogyan tudunk élni. Különösen igaz ez a mérkőzések elejére, ugyanis nagyon mélyen védekeznek ellenünk a csapatok. A futballban ez az egyik legnehezebb feladat, egy zárt védekezést felbontani. A csapatban viszont megvan ehhez a kvalitás. Tehát a PEAC ellen is a helyzetkihasználás lesz a kulcs.