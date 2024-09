Egyáltalán nem számít ritkaságnak, hogy egy himesházi játékos négy, öt vagy akár hat gólt szerezzen, ugyanis a vármegyei II. osztályban szereplő csapatot erősíti Novák Balázs. A többszörös gólkirály ugyan most sérült, de a hétvégén egészen kiválóan helyettesítette őt a szurkolók nagy kedvence, a saját nevelésű Botos Dominik, aki meg sem állt öt találatig a Komló II. ellen.

Botosnak egyébként sem kell szégyenkeznie, ami a góllövést illeti. Az Magyar Labdarúgó Szövetség adatbankja szerint 388 mérkőzés van a lábában, s ezalatt 169 alkalommal vette be az ellenfelek hálóját.

– Saját nevelés, nekem személyes kedvencem, de mondhatom, hogy közönségkedvenc is – nyilatkozta lapunknak Fischer Norbert, a Himesháza korábbi edzője, jelenlegi játékosa. – Gyorsasága, robbanékonysága és munkabírása minden alkalommal kiemelkedik a mezőnyből. „Sajnos”, ahogy ő is elmondta, én neveltem belé, hogy inkább passzoljon, ha van lehetősége, pedig anno ifiben gyakorlatilag gyártotta a gólokat. Most viszont, mint egykori edzője, most csapattársa és mentora, azt kértem tőle, hogy minél többször lőjön kapura.

A mentor szavai hatottak, ugyanis Botos nemcsak a komlóiak ellen remekelt, az Ócsárd ellen is duplázott, így a góllövőlistát is vezeti.

– Nagyon rendben van a lelke. Hálás vagyok, hogy itt maradt nálunk, hiszen kereste más csapat is, sőt, pénzt is ajánlottak neki. Azonban számára fontosabb volt, hogy itthon játsszon, sok néző előtt, a barátaival – hangsúlyozta ki Fischer. – Most ráadásul visszahoztuk a nagy barátját, Rang Zoltánt, aki szintén gólokat rúgott az elmúlt két fordulóban. Az ellenfeleknek nincs egyszerű dolguk két ilyen kreatív, gyors támadó ellen. Arról nem is beszélve, hogy hamarosan felépül Novák Balázs is. Azt gondolom, hogy jó most Himesházán focizni! Egy szó, mint száz: öt gólt sokan még edzéseken sem rúgnak. Amit a hétvégén produkált a „Kölyök”, az klasszisteljesítmény volt.

A Himesháza négy forduló alatt hat pontot szerzett, amivel a tabella hatodik helyét foglalja el. A következő körben a Lánycsók kapusának kell szembenéznie Botos Dominikkel.