Rátalált a helyes útra az elmúlt fordulókban, s nem is akar róla letérni. Éppen ezért is erősítette meg a gárda a támadó sorát a korábbi NB II.-es gólkirály Daru Bencével, akit akár már vasárnap 19 órakor Siófokon be is vethet Aczél Zoltán. Sőt, talán arra se kell sokat várni, hogy a játéka összecsiszolódjon a társakéval, hiszen Kozármislenyben csapattársa volt Füredinek, Ikonomounak, Bornak, Hegedüsnek és Tóth Zoltánnak is, akik most a piros-feketéknél rendszeresen kezdők.

Persze a PMFC-nek ne csupán azért fontos a siker a Balaton partján, mert folytatni akarja jó sorozatát. A pécsiek már csak egy győzelemre vannak az éllovas Nagykanizsától, amelyen fokozhatják a nyomást. Főleg, ha a rivális vereséget szenved az MTK II. ellen. Persze ugyanerre hajt majd a Ferencváros II. az Atomvárosban, az Iváncsa Szekszárdon és a Kaposvár is a Gárdony-Agárd ellen, hogy csak a Pamacs előtt állókat említsük.

A Siófokot is kár lenne lebecsülni, hiszen az Iváncsát is képes volt annyira megfogni, hogy elcsenjen tőle egy pontot, igaz, legutóbb viszont a sereghajtó Dunaföldvár ellen is csak egy ikszre futotta neki. Mindenesetre hiába szerepel rapszodikusan Mészáros József együttese, ha jó napot fog ki, veszélyes lehet.

A PTE-PEAC számára sem bír kisebb jelentőséggel az eheti forduló, hiszen az egyetemisták a Gárdonynál megszerezték első győzelmüket múlt hétvégén, s a következővel csökkenthetnék a vállukra nehezedő terhet. Épp a pécsieket három ponttal megelőző Bonyhád VLC érkezik a Stadion utcába, az előzés azonban egyelőre lehetetlennek tűnik. A két gárda közt ugyanis azonos pont, s győzelem szám esetén a gólkülönbség rangsorolna. Ahhoz, hogy ebben a statisztikában jobban álljon a PEAC, ahhoz hattal kéne legyőznie riválisát.

Ugyan nem lesz egyszerű, de az egyetemistáknak ezeket a meccseket kötelező megnyerniük, ha nem akarnak búcsúzni az osztálytól.

Az élmezőny: 1. Nagykanizsa 15 pont, 2. Ferencváros II. 14, 3. Kaposvár 13, 4. Iváncsa 13, 5. PMFC 12, 6. Paks II. 10.