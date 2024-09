Hiába dolgozott ki sok helyzetet a magyar labdarúgó-válogatott Bosznia-Hercegovina ellen, egyszerűen képtelen volt a rivális kapuját bevenni a Nemzetek Ligája 2. fordulójában, így osztozkodott a pontokon. A kezdőben ezúttal két korábbi PMFC játékos is ott volt. Egyfelől a Ferencváros hálóőre, Dibusz Dénes védte a kaput, s a 2022-ben piros-feketében szereplő középpályás, Nikitscher Tamás is végig játszotta a meccset. Utóbbi másodjára húzta magára a címeres mezt, először volt kezdő.

– Gyerekkori álmom vált valóra ezzel! Leírhatatlan érzés – nyilatkozta a mérkőzést követően az M4 Sportnak Nikitscher. – Ennyi ember előtt egy ilyen meccset végig játszani elképesztő. Nagyon hálás vagyok! Felemás érzéseim vannak megint. Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, sokkal jobban futballoztunk, de a ziccereket be kell lőni, mert különben nem alakulhat úgy a végén, ahogy tervezzük. Remélem, jó példát tudok mutatni sok kisgyereknek, sérültnek, hogy ne adja fel az álmát, mert rengeteg munkával ez megvalósulhat – felelt arra a kérdésre is, hogy milyen az egy évvel ezelőtti súlyos térdsérülése után most válogatott mezben szerepelni.