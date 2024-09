A HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapata közös megegyezéssel szerződést bontott Daru Bencével. A 30 éves csatár azonban nem volt sokáig szabadon igazolható, hiszen a PMFC egy nappal később bejelentette, hogy az NB III.-as együttesénél folytatja pályafutását.

– Örülök, hogy itt lehetek. A korábbi években többször megkeresett a klub, az élet pedig most úgy adta, hogy a beszélgetés végén aláírásra is sor került. Könnyebbség, hogy a csapattársak zömével már játszottunk együtt, miként Aczél Zoltánnal is jól ismerjük egymást. Tudom, hogy mit követel meg és milyen módszerei vannak. Tisztában vagyok azzal is, hogy egy támadót a góljai minősítenek. Azon leszek, hogy a játékommal segítsem a PMFC-t, és közösen érjük el a szezon végére kitűzött célokat – árulta el Daru a pmfc.hu-nak.

A támadó az MTK-nál és a Budapest Honvédnál nevelkedett, majd megfordult Siófokon, Zalaegerszegen, Nyíregyházán, Győrben, Pakson, Csákváron és Szegeden is. Korábban fontos szerepe volt abban, hogy a Márton Gábor vezette mislenyiek benn tudtak maradni a másodosztályban, ahol azóta is vannak.