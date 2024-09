Két éve várt már a PVSK-Veolia szurkolótábora arra a pillanatra, hogy az együttes ismét egy NB I.-es bajnokin lépjen pályára, ráadásul ezt nem más, mint a címvédő Szombathely otthonában tehette meg. A pécsiek számára ez az ünnepi pillanat a pályán is megjelent, hiszen annak ellenére, hogy a hazaiak kezdtek jobban, az amerikai duó, Archbald és Payton megpakolta a Vasút kazánját, s még előnybe is sikerült kerülnie a Panthersnek. Igaz, így is Pongóék vezetésével zárult az első negyed.

A folytatásban ugyan a védekezését még keményebbé tudta tenni a PVSK, támadásban nem brillírozott, s így 10–0 volt a második negyed első öt percének eredménye a Falco javára. Ez akár teljesen meg is foghatta volna Szrecsko Szekulovics alakulatát, de a nagyszünetet követően újra harcra készen jöttek ki Dzseletovicsék az öltözőből. A harmadik tíz percet meg is tudták nyerni, de mielőtt elhihették volna, hogy ez a meccs akár szorosan is alakulhat, a Szombathely egy teljesen új fokozatra kapcsolt, s teljesen szétcincálta a pécsieket. Végül 36 ponttal maradt alul a Panthers.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–PVSK-Veolia 94–58 (27–21, 18–6, 16–19, 33–12)

Férfi kosárlabda NB I., 1. forduló.

Falco: Váradi 8/6, Pongó 10/6, Clark 3, POPOVICS 11, TIBY 13/3. Cs.: Bognár 7, PERL 23/6, Keller 8, Diggs 11/9, Kovács, Verasztó, Sövegjártó. Vezetőedző: Milos Konakov.

PVSK-Veolia: Micsovics 8, Archibald 13, Plézer 2, DZSELETOVICS 13/9, PAYTON 15/3. Cs.: Frank, Mokánszki 2, Antóni, Merkl 5/3, Németh A., Radó. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.