Nagy arányú győzelmet aratott a hétvégén a Majos ellen a PMFC labdarúgócsapata, így ismét az NB III. Délnyugati csoportjának éllovasai nyomába szegődött.

– Egy biztos, a játékosaim nyertek – értékelt Aczél Zoltán, a PMFC vezetőedzője. – Azt teljesítették, amit megbeszéltünk, hogy ezt a meccset abszolválnunk kell. Jövő héten is nagyon oda kell figyelnünk! Utána bekerülünk egy olyan három meccses sorozatba, amelyben a Kaposvár, a Nagykanizsa és az Iváncsa ellen fogunk játszani. Ez az időszak nagyon sok mindenben fog dönteni a tavaszi szezonunkra, hiszen elég szépen bukdácsoltunk idáig. Az első félidőben helyenként olyan jól játszottunk, mint a Siófok ellen, viszont most megtörtük a Majost. Sok jó dolgot láttunk. A második félidőt viszont nem értékelem, mert nem akarom a játékosokat sem megbántani. Volt egy olyan szint, ami alá süllyedtünk néha. Ebben benne vagyok én is. Szó szerint értékelhetetlen volt ez az időszak. Szép gólt rúgtunk a végén, ezzel kozmetikáztuk a második félidőt.