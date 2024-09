Aczél Zoltán, a PMFC vezetőedzője: – Egy Magyar Kupához méltó, nagyon komoly csatában győzött le minket az ellenfél. Kimondottan jól futballoztunk, fizikálisan rajta voltunk egy olyan csapaton, amely vezeti az NB II.-es tabellát, fizikálisan erős tele jó játékosokkal. Velük pariban lenni az én csapatomat is dicséri. Fájó ez a szimpatikus vesztes szerep. Szép dolog, hogy az NB III. 5. helyezettje megszorongatja az NB II.-es éllovast, de összességében kiestünk. Sokat tettünk a továbbjutásért. Talán sok a kapott gól, és a boxon belül védekezésünk nagyon gyenge. Tíz-tizenkét perc alatt elmentek kettővel, ami hideg zuhany volt, pedig elképesztően jól kezdtük a találkozót. Abból, hogy fel tudtunk állni, az mentális és fizikális erőt mutat, illetve játéktudásban is megérkezett a csapat. A bántó az, hogy a bajnokságból eltelt hét forduló, és ez csak most sikerült.

Waltner Róbert, a Szentlőrinc vezetőedzője: – Gratulálok a csapatnak a továbbjutáshoz! Ha kétgólos előnynél kihasználtuk volna a további helyzeteinket, akkor nagyobb arányú győzelem is születhetett volna. Viszont az elszomorító, hogy három játékosunkat is a mentő vitte el a találkozóról, és a kórházban kellett éjszakázniuk!