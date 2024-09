A PTE-PEAC II. és a Nagykozár is háromgólos sikerrel zsebelte be szezonbeli első győzelmét a Baranya vármegyei I. osztályban, így stílszerűen mindkét csapatból 3–3 játékos került be az ötödik forduló válogatottjába.

A pécsiek 4–1-re múltál felül a címvédő Villányt, az egész gárda jól muzsikált, de Hadobás Gergőnek, Gelencsér Gergőnek és a duplázó Udvardi Dánielnek különösen jól ment. A Nagykozár a PVSK otthonában nyert bombagólokkal 3–0-ra. Takács Lajos együtteséből Fröhlich Csaba, Duraku Zamir és Bodor Márkó teljesített kiemelkedően.

A Komló is kisebb bravúrt hajtott végre, ugyanis a hétvége előtt még hibátlan Bóly otthonából mind a három pontot elhozta, köszönhetően – többek között – Csutora György remek védéseinek, Laki János kőkemény védőmunkájának és Bóka Bálint nagyszerű góljának.

A bajnoki címre is esélyes Mohács ugyan egy nagyon motivált csapattal találkozott Harkányban, de így is hozták a kötelezőt Péter József tanítványai. A Duna-parti gárdából Hetényi Márk és Aszalós András erősíti a forduló álomcsapatát.

Az ötödik forduló eredményei: PTE-PEAC II.–Villány 4–1, PVSK–Nagykozár 0–3, Bóly–Sport36 Komló 1–2, Gyógyfürdő Harkány–Mohács 0–2.

Góllövőlista

3 gólos: Látschám Dominik (Alpassport Siklós), Sőrés Benjamin (Gyógyfürdő Harkány), Udvardi Dániel (PTE-PEAC II.), Csernik Zsombor (Mohács).

2 gólos: Bodor Márkó (Nagykozár), Borka Richárd (Alpassport Siklós), Gelencsér Gergő (PTE-PEAC II.), Gellén Dávid (Villány), Müllerlei Szabolcs (Mohács), Reith Renátó (Komló), Ulruch Dániel (Villány), Vénosz Soma (Bóly), Tóth Adrián (Komló).

Ez következik

A 6. fordulóban a Mohács a PVSK-t fogadja, a Komló a Siklóst látja vendégül, a PEAC II. Nagykozárba látogat, a címvédő Villány pedig a Bóllyal csap össze.

Szeptember 28., szombat, 16.00: Mohács–PVSK, Sport36 Komló–Alpassport Siklós.

Szeptember 29., vasárnap, 16.00: Nagykozár–PTE-PEAC II., Villány–Bóly.