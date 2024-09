Nincs egyszerű helyzetben a HR-Rent Kozármisleny a 7. forduló előtt, hiszen Nagy Erik és Kozics Barnabás is kiesett sérülés miatt korábban, így az ő hiányukat a tengelyben meg kell oldania Pinezits Máté vezetőedzőnek. A Kecskemét ellen ez még nem sikerült tökéletesen, de a lilák magasabb játékerőt is képviselnek, mint a második vonalban szereplő riválisok.

Ezúttal a Tatabánya elleni siker receptjét kell kifőznie a szakmai stábnak. A komáromiak nem kezdték kifejezetten jól az idényt újoncként, ugyanakkor hat pontjukkal nem lehetnek kimondottan elégedetlenek sem. A Szeged elleni első fordulóban elért siker nagy fegyverténynek számít, ahogy a Vasas legyőzése is, ugyanakkor a válogatott szünet előtti találkozójukon egy hetest kaptak a Kazincbarcikától.

Annak ellenére természetesen, hogy a Tatabánya az egyik feljutó, tapasztalatban nem szenved hiányt. Oda igazolt a nyáron Bertus Lajos, Jagodics Márk, Vass Patrik, Eördögh András, korábban Buna Gábor és Kiprich Dávid is, akiknek a lábában már bőven van NB II.-es mérkőzés, sok esetben élvonalbeli is. Emellett visszatér az ellenfél együttesével Mislenybe Jelena Richárd is, aki már éhezik első idénybeli góljára.

A Szentlőrinc Kazincbarcika elleni vendégjátékát a televíziós közvetítés miatt hétfőn 20 órára csúsztatta a Magyar Labdarúgó-szövetség, hiszen az első helyezett utazik a másodikhoz.

A forduló programja: Mezőkövesd–Kisvárda, BVSC-Zugló–Szeged (09. 22., szombat, 16.00), HR-Rent Kozármisleny–Tatabánya, Csákvár–Bp. Honvéd, Soroksár–Vasas, Ajka–Budafok, Gyirmót–Békéscsaba (09. 22., szombat, 17.00), Kazincbarcika–Szentlőrinc (09. 23., hétfő, 20.00).