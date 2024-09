Csütörtökön délután, 15 órakor ismét minden szem Budapestre szegeződik, hiszen kezdődik a sakkolimpia 2. fordulója, amely során a férfi B-válogatottunk Skóciával mérkőzik majd. A nemzeti együttes tagja a mohácsi születésű Bánusz Tamás is, aki a torna előtti bemutató videóban azt is elárulta, milyen őrültséget csinálna, ha olimpiai bajnok lenne, de azt is, hogy kivel beszél a partijait követően.

Bánusz Tamás siker esetén megnövesztené a haját

Forrás: MW

– Először édesanyámnak küldök üzenetet – nyilatkozta az Origónak Bánusz. – Gyerekkorom óta ez nálunk hagyomány, vagy messengeren üzenek neki, vagy felhívom. Ha nyerek, akkor általában hívom, így tudja, ha csörög a telefon, az jó hír. Gyakorlatilag csak vele szoktam beszélni.

Emellett arról is szót ejtett, hogy rengeteg rituáléja van, s kitért arra, milyen zenével pörgeti fel magát a párharcaira.

– Általában rockot hallgatok verseny közben, az tudja a legjobban felpumpálni az adrenalint – árulta el.

A szerdai nyitónapon mindkét férfi válogatottunk győzelemmel kezdett.

A Bánusz Tamásról készített teljes videó itt megtekinthető: