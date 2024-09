Még 2011-ben hirdette meg a Baranya Íjásza versenysorozatot a Vadon Íjász Kft., igaz akkor még Baranya Íjász Bajnoka néven, négyfordulós versenyként. Azóta minden évben megtartják az eseményt, 2015-től pedig - miután az ötletgazda íjászbolt kivált a megvalósításból - a korábbi rendező egyesületek közös szervezésben tartották életben.

Sokan gazdagodtak szép elismeréssel a Baranya Íjásza versenyen

Fotó: B. Í.

Nagy Lajos László, a Nyílzápor Hagyományőrző Íjász Egyesület elnöke, a szervezők egyike tájékoztatta hírportálunkat, hogy az egyre népszerűbb rendezvényeken a tradicionális íjakon kívül a vadászreflex íjak is és fúvócsövesek (fúvászok) is szerepelnek. Jelenleg 364 regisztrált versenyző vehet részt a vetélkedésekben. A versenyeket az év során 6 helyszínen/egyesületnél rendezték. Ezek a következők: Apró Paták Lovas Sport Egyesület (Siklós), Nyílzápor Hagyományőrző Íjász Egyesület (Sásd), Zrínyi Miklós Hagyományőrző Egyesület (Szigetvár), Villányi Sólymok, Megyer Követői Íjász Egyesület (Pécs) és a Mohács TE 1888. Tervben van egy közös külalak, dizájn kialakítása, a logót is szeretnék megújítani. Az egyes egyesületek számára a legnehezebb a célparkjaik bővítése, amivel még színvonalasabbá tehetnék a versenyeket.

– Márciustól augusztusig minden hónapban volt lehetőség a pontszerzésre, amiket a zárófordulón összesítettünk és hirdettünk ki. A rendezvényeink célja az íjászat népszerűsítése, a közösségi érzés, a családi és baráti kapcsolatok fenntartása, ápolása. Bár Baranya Íjásza a név, de a környező vármegyékből, régiókból is próbálják íjászok megszerezni a jobb helyezéseket. Sőt! Az egyes versenyekre az ország minden területéről – Békéstől Győr-Moson-Sopron vármegyéig – érkeznek versenyzők – fogalmazott Nagy Lajos László. – Vannak köztünk amatőr indulók és tapasztalt, profi íjászok is. Világbajnokságok, országos bajnokságok győztesei, helyezettjei is feszítik az íjakat, de a rendezvénysorozat inkább a közösség erősítéséről szól, nemcsak az eredményekről.

A Baranya Íjásza verseny főbb szervezői a díjakkal

Fotó: B. Í.

Így zajlik a Baranya Íjásza verseny

A szervező ismertette, hogy a versenyeken általában 20 cél leküzdése a feladat. A célok 3D-s állatok, ügyességi célok, melyeket néha esőben, hidegben, néha kánikulában, legtöbbször erdőkben, természetes környezetben „ejtenek el” az íjászok.