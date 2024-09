– Két, Baranyából elszármazott barátunk meghívásának köszönhetően vettünk részt a tornán – mondta el lapunknak Tomin Milán, a vármegyei II. osztályban szereplő Szederkény labdarúgója. – Szederkényből öten utaztunk ki, a bólyi és a szajki együttesből pedig 2–2 játékos erősítette a San Franciscó-i magyar közösség gárdáját. Egy hetet töltöttünk Detroitban, ebből az első este közös vacsorával, ismerkedéssel telt el. A csapatunkból többeknek ez már a sokadik Árpád-kupája volt, de voltak új arcok is, mint például én.

Az Árpád-kupán ezúttal is nyolc csapat vett részt (San Francisco Hungarians, Torontói Fradi, Clevelandi Magyar Labdarúgó Egyesület, Detroit Kickers, Detroit SK, Windsori Magyarok, Hamilton Honvéd, Chicago Hungarians), s két csoportban zajlottak a mérkőzések. A két négyes első helyezettje játszotta a döntőt, a két második pedig a bronzéremért csapott össze, a többiek pedig helyosztókon meccseltek egymással. A San Francisco Hungarians a csoportból három fölényes győzelemmel jutott tovább, majd a fináléban a Toronto csapatát is legyőzte 3–1-re, s ezzel a tornát is megnyerte.

A San Francisco csoportmeccsei: San Francisco–Detroit SC 4–0, San Francisco - Windsor 18–0, San Francisco–Chicago 3–1

A döntő: San Francisco–Toronto 4–1.

Játékosok: Kele Dominik – Szederkényi SE, Hidasi Donát – Szederkényi SE, Czigler Zoltán - Szederkényi SE, Bálint Ádám - Szederkényi SE , Tomin Milán –Szederkényi SE, Kollár Máté – Szajki SE, Haraszti Zoltán – Szajki SE, Stefán Levente – Bólyi SE, Schneider Viktor – Bólyi SE, Budovinszky Krisztián, Józsi György, Fehér Ádám, Gáspár András, Gáspár Richárd, Sofalvi György, Melicher István, Kelemen János, Varga Jenő, Varsanyi Karl, Vitok Sandor, Andrejka Tibor, Lay Zoltan.