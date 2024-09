Szeptember 28., szombat, 16.00

Sport36 Komló (3.)–Alpassport Siklós (7.)

Az tagadhatatlan, hogy a Komlónak van az egyik legerősebb kerete a mezőnyben, ugyanakkor a csapat több meghatározó játékosa is sérüléssel bajlódik. Talán ennek is volt köszönhető, hogy az első öt fordulóban hullámzóan teljesített a Bányász. Bár hozzá kell tenni, hogy a Mohács és a PEAC II. ellen a döntetlen sem rossz eredmény, egyedül a PVSK otthonában elszenvedett 1–0-s vereség lehetett igazán fájó. Az előző hétvégén viszont nagy vadat ejtett. Turi Zsolt együttese, ugyanis az addig hibátlanul menetelő Bóly otthonából hozták el a három pontot Tóth Adriánék.

A Siklósra különösen igaz, hogy hullámzóan teljesít, akár egy mérkőzésen belül képes két arcát mutatni. A PEAC II. ellen ugyanis villámgyorsan kétgólos hátrányba kerültek Látschámék, de onnan is képesek voltak felállni és pontot menteni. A Bóly ellen viszont vezetett, mégis kikapott Bíró Ferenc együttese.

Turi Zsolt, a Komló vezetőedzője: – Úgy gondolom, hogy a PEAC II. és a Mohács ellen is mi álltunk közelebb a 3 pont megszerzéséhez, de a PVSK otthonában valóban nem teljesítettünk jól. Sajnos sok a sérültünk, és a hiányzók száma az előző forduló után is tovább gyarapodott. Bólyban az volt a legnagyobb erényünk, hogy egységesek voltunk. Változtattunk azon a játékon, amit a szezon elején elterveztem. Úgy tűnik, hogy így jobban muzsikál a csapat. Legutóbb a szerencse is mellénk állt. Miután elhasználtuk az összes cserelehetőségünket, Takács Ákos is lesérült, így a Bóly ellen az utolsó negyedórát 10 emberrel hoztuk le. Ellenfelünk dominált ekkor, de jól álltuk sarat, s végül behúztuk a meccset. Biztos vagyok benne, hogy a Siklós sem fogja könnyed adni magát. Sokkal jobb csapat, mint amit most a tabella mutat. Vannak ilyen időszakok egy klub életében. Ezt én is átéltem tavaly, akármit csináltunk, nem jöttek úgy az eredmények, ahogy szerettük volna. Bízom benne, hogy a szerencse ezúttal is mellettünk lesz. A mentalitással nem lesz gond, mindig nagyot küzdenek a fiúk. Nagyon fontos lenne számunkra, hogy otthon tartsuk a három pontot.