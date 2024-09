Nagy tettre készült a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata az NB I. 2. fordulójában, hiszen három éve nem sikerült hazai pályán legyőznie a Ferencvárost, azonban ezt a szériát meg akarta szakítania.

A találkozó elején úgy tűnt, hogy ez a cél most is csak délibáb marad, hiszen a vendég együttes célzott pontosabban, s hat perc után, 2–5-nél időt is kellett kérnie György Lászlónak. Ez azonban nem segített sokat, hiszen a következő két találatot is a Fradi rámolta be Merkovszki kapujába. Hattal is el tudtak lépni a félidő közepére a zöld-fehérek, s ezt a különbséget nagyjából a pihenőre is meg tudták tartani.

A fordulást követően azonban összeállt a Bányász védelme, s elkezdte ledolgozni a hátrányát. A 45. percben már csak kettő volt közte, de ezt sokáig tudta utána tartani a Fradi. A hajrára viszont teljesen eltűnt a vendégek lendülete, s az utolsó 4 percnek már egálról mentek neki az együttesek. A katarzist jelentő gólt végül két másodperccel a dudaszó előtt vágta a hálóba Menyhárt, s megszerezte a két pontot a Komlónak, valamint a negatív sorozatot is megtörte. A Bányász ismét megmutatta, mekkora szíve van, s az utolsó másodpercig képes küzdeni a sikerért.

Carbonex-Komló–Ferencváros 30–29 (12–17)

Férfi kézilabda NB I., 2. forduló.

Komló: Merkovszki, Siavoshi – Váczi 4 (1), Ostojic, Varga Sz. 1, Urbán, Borsos, Jerkovics 8, Ács P., Rotim 1, Szrnka 4, Menyhárt 4 (2), Bogdanics 8. Vezetőedző: György László.

Ferencváros: Győri K., Borbély – Füzi 3, Nagy B. 6 (3), Ónodi-Jánoskúti 6, Győri M. 2, Debreczeni 1, Karai 1, Juhász Á., Prainer, Lékai M. 4 (2), Tóth Á. 1, Csörgő K., Bujdosó B. 3, Kovacsics 2. Vezetőedző: Pásztor István.

Piros lap: Karai (57.).

Kiállítás: 6, ill. 4 perc.

Hétméteres: 5/3, ill. 6/5.