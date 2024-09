Kemény másfél hónapon van túl az NKA Universitas Pécs, amely augusztus 12-én kezdte el a közös munkát a szeptember 28-i rajtra, s egy betegség jelentette nehézséget leszámítva végig is csinálta a programot, amit Csirke Ferenc vezetőedző eltervezett.

Csirke Ferenc (fehérben) dolgát egyik légiósának betegsége nehezítette

Fotó: Laufer László

– Nagyjából elvégeztük a munkát, semmivel nem csináltunk kevesebbet, mint a többiek – kezdte kérdésünkre a szakvezető. – Nem tudom, hogy ez előnyt vagy hátrányt jelent-e, de a többi csapat is ugyanennyit készült. Az nehezítette a dolgunkat, hogy az új légiósunk, Anthony Durham három hetet is kihagyott covid miatt. Ez nem jött jól, a beépítése sokkal később kezdődött. Illetve Scherer Bálintnak is betegség miatt kellett egy másfél hetet távol lennie. Ezen kívül semmi olyan problémánk nem volt, ami egy másik csapatnál ne fordulhatna elő. Nagyon remélem, hogy Anthonyval elég volt két hét, hogy be tudjuk építeni a csapatba.

A nyáron két légiós, az említett Anthony Greco Durham II. és Vaszilij Bacsovics, valamint Brbaklics Aleksa csatlakozott az egyben tartott maghoz.

– Az elejétől kezdve úgy láttam, hogy nem lesz problémánk a csapategységgel. Csak három új játékost kell beépítenünk, a többiek tavalyról maradtak. Nem érzem, hogy a kohézióval problémánk lehet a szezon során – tekintett előre a tréner.

A nyár folyamán volt lehetősége Csirke Ferencnek, hogy a saját arculatára szabja az együttest. Természetesen a felkészülési mérkőzések során már látszott is, hogy mire számíthatnak a szurkolók az idény során a játék terén, de még idő kell, amire a vezetőedző pontosan azt kapja vissza, amit megálmodott.

– A 90-95 százalék eléréséhez lehet, hogy egy 6-7 fordulót le kell játszanunk. Előfordulhat, hogy akár még több időnek el kell telnie, amire egy edző viszontlátja a pályán, amit elképzelt. Persze folyamatosan lehet csiszolni egy csapatot, soha nem mondhatjuk azt, hogy kész vagyunk, már minden rendben – jelentette ki. – Nem tudom, hány százalékon vagyunk, de jövő héten már kezdődik a bajnokság, ahol ez élesben kiderül. Kíváncsian várom én is, hogy mi lesz.