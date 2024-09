A pécsi nevelésű Csoboth Kevin góljával biztosította be a győzelmét az FC St. Gallen a labdarúgó Svájci Kupában. A magyar válogatott játékos a 87. percben lépett pályára a harmadosztályú FC Paradiso otthonában, és rá pár másodperccel be is talált. Egy sarokkal adott passzt követően szenzációs technikával tekerte be a labdát a bal felső sarokban, beállítva ezzel a 3–1-es vendég győzelmet. A nyáron klubot váltó Csobothnak ez volt az első találta új csapatában.