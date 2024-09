Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a nyáron új tulajdonost kezdtek keresni az NB II.-ből való kiesést követően a PMFC élére, mert az egyesületet birtokló György Tamás, a GVC cégcsoport vezetője a jövőben már csak szponzorként támogatná a klubot. Azt már akkor is lehetett tudni, hogy a váltást Rabi Csaba vezényli le, aki a PMSC Egyesület elnöke, így az elmúlt években is az egylet tradícióinak megőrzésére, illetve jólétére törekedett. Korábban volt a piros-feketéknél klubigazgató, illetve később ügyvezető. Most pedig a tulajdonos is gyakorlatilag ő lett.

A pécsi klub hivatalosan elérhető cégadatai szerint szeptember 6-val az ERGOB Sport Kft. lett a klub többségi tulajdonosa, ami Rabi Csaba vállalata. A továbbiakban is tulajdonjogot birtokol az egyesületben a PSN Zrt. és Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata is.