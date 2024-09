Első idegenbeli találkozóján is letarolta ellenfelét a PTE-PEAC futsalcsapata. A pécsiek áldozata az NB II. Nyugati csoportjának második fordulójában Érd volt, amelyet 11–0-ra győzött le Élő Tibor együttese.

Miután a múltheti nyitányon is 13-at szórt a PEAC, így két kör után 6 ponttal és 24 (!) lőtt góllal vezeti a tabellát. Az Érd ellen ketten is tripláztak, Vénosz Soma és Molnár Csongor is háromszor vette a hazaiak hálóját. A utóbbi ráadásul villámmesterhármast szerzett, ugyanis mind a három gólját a 23. és a 26. rúgta.

Már most reszkethetnek a Tihany FC-nél, ugyanis jövő hétfőn (szeptember 30., 19.30) a Balaton-partiak érkeznek a Lauber Dezső Sportcsarnokba.

Asterix Érd–PTE-PEAC 0–11 (0–2)

Férfi futsal NB II. Nyugati csoport. Érd. Vezette: Tóth Tolnay (Krasznai, Frank). PEAC: Molnár M. – Molnár Cs., Tóth A., Nospak, Vénosz. Csere: Wilkesz, Bálint G., Pápai, Nagy B., Szili, Hajnal. Vezetőedző: Élő Tibor.

Gólszerzők: Ulicska (10. – öngól), Tóth A. (12.), Vénosz (22., 33., 34.), Kiss D. (22. – öngól), Molnár Cs. (23., 23.), 26.), Nagy B. (28. – büntetőből), Pápai (39.).

Az élmezőny: 1. PTE-PEAC 6 pont (+20-as gólkülönbség), 2. ELTE-BEAC 6 (+9), 3. Dunaújváros Futsal 6 (+8).

Ez következik: PTE-PEAC–Tihany FC (szeptember 30., 19.30, Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok).