Rengeteg kritika érte már az olimpia alatt is a szervezőket, amiért a nyíltvizi úszókat és a triatlon versenyzőket is belekényszerítették Párizsban a Szajnába, amely szennyezettségi szintje olykor esett csak le éppen a határértékek alá. Több sportoló is megbetegedett a versenyt követően, így a két magyar úszó Fábián Bettina és Betlehem Dávid is. Ráadásul a folyó sodrása is nagy problémákat jelentett, sokan azt mondták, mintha egy helyben úsztak volna.

Az ötkarikás játékok végeztével azonban nem ért véget a francia kabaré műsor. Most a paralimpikonokat küldenék bele a Szajnába a szervezők, amiben korábban a belga sztár, Jolien Vermeylen olyat érzett és látott, amire gondoli se akart. A szennyezettsége miatt azonban a vasárnapra tervezett megmérettetés, amelyben a PSN Zrt. - Pécsi Sportiskola paratriatlonistája, Mocsári Bence is részt vett volna, csúszik legalább egy napot.

A pécsiek úszója a paralimpia PTS5-ös kategóriájában versenyez, a futama a mostani állás szerint hétfőn 12.20 órakor kezdődik.