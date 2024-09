Tíz bajnoki cím, tizenegy Magyar Kupa-győzelem és két Euroliga-bronzérem – ez Iványi Dalma mérlege játékosként. Nem rossz, ugye? A PVSK egykori klasszisa visszavonulása után sem tette le a kosárlabdát, ma már edzőként kamatoztatja rendkívüli rutinját. Iványi egy 2 éves győri kitérő után tért haza 2022-ben Pécsre, pénteken pedig nemcsak ő, hanem a pécsi női kosárlabdázás is hazatér. Az oly sokat megélt Lauber Dezső Sportcsarnok egy új köntösben, de ugyanazzal a varázzsal várja a csapat szurkolóit a Cegléd elleni nyitányon.

Iványi Dalma játékosként sikert sikerre halmozott a Lauber Dezső Sportcsarnokban

Fotó: Németh Ferenc

Iványi Dalma: ez egy különleges szezon lesz

– Ez biztosan egy különleges szezon lesz, nagyon örülünk neki, hogy visszatérhetünk a Lauberbe – árulta el lapunknak Iványi Dalma. – Az a célunk, hogy eredményeinkkel, a hozzáállásunkkal, a csapat játékával minél több nézőt bevonzzunk a csarnokba, hiszen akkor van igazán nagy hatása ennek a helyszínnek, ha tele a lelátó szurkolókkal. Mi azon leszünk, hogy ismét megteljen a Lauber! – hangsúlyozta egykori klasszis irányító.

Az elmúlt idény nem úgy sikerült, ahogy azt a klubnál eltervezték. A bajnokságot az ötödik helyen zárta a csapat és a Magyar Kupában sem sikerült bejutni a legjobb négy közé. A szünetben azonban mindent megtettek az NKA Universitas Pécsnél, hogy ütőképesebb gárdával vágjanak neki az új szezonnak. A legfontosabb változás, hogy nyolc és fél év után visszatért Szekszárdról a kispadra Zseljko Djokics, akinek neve garancia az eredményességre. Sikerült az együtteshez csábítani két magyar válogatott játékost, Studer Ágnest és Török Ágnes, valamint a 3x3-as Európa-bajnokságot is megjáró Tóth Orsolyát. Nem beszélve a két új légiósról, az amerikai Alexa Heldről, valamint a cseh válogatott Julia Reisingerováról.

– Szeretnénk minden mérkőzésen a maximumot nyújtani, ami által egyre sikeresebbé válhatunk – tért ki a célokra Iványi Dalma. – A felkészülés jól sikerült, kőkeményen dolgozott a csapat. Az edzőmeccsek is jól szolgálták a fejlődésünket, nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Tudjuk, hogy hol tartunk, és azt is, hogy min kell még dolgozni. A lányok és mi, edzők is nagyon várjuk már, hogy elrajtoljon a bajnokság.