Szeptember 6., péntek, 17.30

Alpassport Siklós (3.)–PTE-PEAC II. (8.)

A PEAC-nap nem úgy sült el az elmúlt hétvégén, ahogy az egyetemisták szerették volna. Egy kiélezett, indulatoktól sem mentes találkozón a Bóly egy góllal jobbnak bizonyult a pécsieknél.

Gál Szabolcs, a PEAC II. vezetőedzője: – A Bóly ellen fölényben kezdtük a mérkőzést, helyzeteket alakítottunk ki, büntetőt harcoltunk ki, amelyet sajnos nem sikerült előnyre váltanunk. Ezt követően rutinos ellenfelünk megszerezte a vezetést, amelyet megelőzően elkövettünk néhány védelmi és helyezkedési hibát. Alapvetően a hozzáállással nem volt probléma, de nem sikerült bevennünk a bólyi kaput. Nem gondolom, hogy vereséget érdemeltünk. Van variálási lehetőségünk, annak köszönhetően hogy három fronton is próbálunk helytállni, de ez bőven okoz nehézséget is a számunkra. Jelenleg a legnagyobb feladat, hogy próbálunk mindenkinek lehetőséget biztosítani, hogy a pályán bizonyítson. Igyekszünk minden mérkőzésen a három pont megszerzésére törekedni. Az idei szezonban több bajnoki címre esélyes keretet látok, mi pedig minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezeknek a csapatoknak megnehezítsük a dolgát. Kiélezett mérkőzésre számítok a hétvégén is.

A Siklós mérlege eddig 1-1 győzelem és vereség. A nyitányon a szomszéd Siklós múlta felül 3–1-re Bíró Ferenc együttese, az előző fordulóban viszont nem jött össze a pontszerzés hazai pályán a PVSK ellen.

Bíró Ferenc, a Siklós vezetőedzője: – Kellemetlen meglepetés volt számunkra a PVSK elleni mérkőzés. Megpróbáltunk egy őszinte futballt játszani, de nagyon szervezetten védekeztek és a kontráikban is volt lendület. Sajnos nem találtunk rajtuk a fogást, de még nagyon hosszú a bajnokság. Úgy gondolom, hogy elindultunk egy jó úton, a nyáron pedig tovább erősödött a keret, szóval bizakodó vagyok. A PEAC ellen egy ki-ki meccsre számítok. Ellenfelünk keretét is remek játékosok alkotják, biztos vagyok benne, hogy nagyszerű mérkőzést látnak a kilátogató szurkolók.

Eredetileg a találkozót Pécsen rendezték volna, de a két csapat megegyezése alapján Siklóson csapnak össze a csapatok.