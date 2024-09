Eljött az a pillanat, amire minden komlói kézilabda drukker várt. A Carbonex-Komló ismét pályán lesz. Elsőként NEKA vár a Bányászta, de hosszú az idény, így kemény munkával teltek az előző hetek.

– Összességében az eltervezett munka nagyon nagy részét sikerült elvégezni, de vannak hiányosságok, illetve mindig van hova fejlődni – kezdte kérdésünkre György László vezetőedző. – A munka 90 százalékát elvégeztük, annak ellenére, hogy egy kellemetlen sérülés, Szrnka Levente sérülése hátráltatta a taktikai felkészülésünket. Legfőképpen a mérkőzéseken hiányzott az ő személye, játéka, beépítése.

Az együtteshez nyáron négyen csatlakoztak. A kapuba érkezett Mohamad Siavoshi, s a mezőnybe Radovan Ostojics (irányító), Borsos Tamás (átlövő) és Szrnka Levente (beállós).

– A három új mezőnyjátékos beépítése jelenleg is folyamatosan zajlik. Az elképzeléseinkre, amit szeretnénk véghezvinni, jól reagáltak, értik a feladatukat. Nagy valószínűséggel még fél évet minimum igénybe vesz, hogy teljesértékben kapcsolódjanak a játékhoz. A felkészülési mérkőzéseken voltak hullámzó teljesítményeink, de jól haladtunk – jelentette ki.

A jó kezdés fontos lenne a gárda számára Siófokon, de nem lesz egyszerű begyűjteni a két pontot.

– Jó ha tiszta vizet öntünk a pohárba. Borzasztó nehéz idényünk és első meccsünk lesz. Ha csak azt nézzük, hogy az első hat mérkőzésből négyet idegenben játszunk, akkor az már nehézség számunkra. Ráadásul az első fordulóban is egy kellemetlen ellenféllel kell szembenézni a NEKA-nál. Elsősorban a védekezésre alapozzuk a sikert. Nem csak ezen a mérkőzésen, a teljes szezonban a védekezésünknek kell biztosan állnia a lábán. Természetesen összefonódik a védekezés a kapusteljesítménnyel is. Meg is van ehhez a játékoskeretünk egyénenként és csapatszinten is. Ha ebbe Szrnka Levi még belép, akkor több variációs lehetőségünk is akad. Bízom benne, az elvégzet munka, s az elmúlt napok taktikai felkészülése meghozza a gyümölcsét hétvégén. Azt viszont még egyszer mondom, borzasztó nehéz meccs lesz – hangsúlyozta.