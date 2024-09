Minden esélye meg volt a Szentlőrinc SE-nek, hogy a labdarúgó NB II. 8. fordulóját követően is a tabella első helyén álljon. A vezetést is meg tudtk szerezni a forduló előtt sereghajtó Békéscsabánál Bőle büntetőjével, azonban a hajrában Csató, majd Sármány is bevette Gyurján kapuját, így a második helyre csúsztak a piros-feketék.

BÉKÉSCSABA–SZENTLŐRINC 2–1 (0–0)

Labdarúgó NB II., 8. forduló. Békéscsaba, 540 néző. Vezette: Kovács I. (Szécsényi I., Szalai D.).

BÉKÉSCSABA: Uram – Kuzma, Kovács G., Csató M. – Komáromi (Hursán, 61.), Pusztai A. (Szabó B., a szünetben), Tóth M., Szatmári I. (Hodonicki, 69.), Mikló – Kóródi (Sármány, 61.), Czékus. Vezetőedző: Csató Sándor.

SZENTLŐRINC: Gyurján – Keresztes, Poór (Hleba, 61.), Dinnyés, Stifter – Szekszárdi M., Kiss Szemán (Medgyesi,61.), Nagy R. (Helesh, 68.) – Bőle (Tarcson, 89.), Hajdú R. – Tóth-Gábor (Novák, 61.). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Gólszerzők: Csató M. (86.), Sármány (90.), ill. Bőle (68. – büntetőből).