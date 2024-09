Hazai pályán játszhatott az NB I. B. 3. fordulójában a Kozármisleny KA női kézilabdacsapata, s a szurkolói biztatásától szárnyakat kapva átszáguldott a Tempo KSE gárdáján. Végül 30–22-re nyertek a mislenyi lányok.

– Nagyon jó volt végre itthon játszani – fogalmazott a meccs után Bánfai Virág. – Döcögősen indult a mérkőzés, de sikerült agy arányú győzelmet aratnunk. Volt hibánk elől is, hátul is, de az a fontos, hogy ki tudtunk jönni az előző mérkőzés gödréből. Hatalmas öröm, hogy most is sokan kilátogattak a meccsre, ez mindig nagy erőt és pozitív töltetet ad a csapatnak.