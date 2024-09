Régi-új edzővel, régi-új sportcsarnokkal és nagy reményekkel várták a szezonrajtot a pécsi lányok. A felkészülés alatt többször is elhangzott, hogy olyan teljesítményt szeretne letenni idén az asztalra a csapat, amivel visszacsalogatják a szurkolókat a legendás Lauberbe. A hangulatra most lehetett panasz, a B-közép végig lelkesen buzdította Rátkaikat, azonban üres szék még jócskán akadt. Egy jó kezdés ugyanakkor az otthon maradt kosárrajongóknak is felkeltheti a figyelmét.