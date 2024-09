Több nagyarányú győzelem is született az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei III. osztályú labdarúgóbajnokság 2. fordulójában. Többek között kilencet lőtt az Újpetre, nyolcat a Mozsgó, valamint a Gyód és a Kishárságy is hét-hét alkalommal köszönt be ellenfelének.

Vármegyei III. osztály, 2. forduló, Czibulka-csoport

Eredmények: Sásd–Olasz 3–0, Bányász TC–Szalánta 4–3, MUSE Szászvár–Hosszúhetény 1–3, Újpetre–Mágocs 9–1, Hidas–Egerág 2–3.

Az élmezőny: 1. Újpetre 6 pont (+10-es gólkülönbség), 2. Hosszúhetény 6 (+4), 3. Sásd 6 (+4), 4. Olasz 3 (+6), 5. Egerág 3 (+1).

Ez következik: Mágocs–Hosszúhetény, Olasz–Pécsvárad, Egerág–Újpetre, MUSE Szászvár–Bányász TC, Szalánta–Sásd.

Csík-csoport

Eredmények: Gyód–Kökény 7–1, BFA Szigetvár–Bogád-Pogány 3–2, Kishárságy–Szabadszentkirály 7–3, Orfű–Mozsgó 2–8, Baksa–Pellérd 6–1.

Az élmezőny: 1. Gyód 6 (+9), 2. Mozsgó 6 (+8), 3. BFA Szigetvár 4 (+1), 4. Kishárságy 3 (+3), 5. Baksa 3 (+3).

Ez következik: Mozsgó–Gyód, Pellérd–Orfű, Kökény–Kishárságy, Szabadszentkirály–BFA Szigetvár, Bogád-Pogány–Vajszló.

Dárdai-csoport

Eredmények: Dunaszekcső–Babarc 2–1, Szársomlyó–Görcsönydoboka 5–1, Palotabozsok–Báta 5–1, Lippó–Borjád 0–5, Kölked–Töttös 4–0.

Az élmezőny: 1. Borjád 6 (+7), 2. Palotabozsok 6 (+5), 3. Babarc 3 (+3), 4. Szársomlyó 3 (+2), 5. Kölked 3 (+2).

Ez következik: Borjád–Kölked, Görcsönydoboka–Lippó, Babarc–Szársomlyó, Töttös–Palotabozsok, Báta–Dunaszekcső.