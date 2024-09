– Nagyon fontos, hogy lássuk a csapat szívét! Kikaphat bármelyik ellenféltől, ha küzd, akkor nincs harag, mi is mosolyogva tudunk hazamenni – jelentette ki Ács. – Ebben a kis bányászvárosban tényleg úgy gondolkodunk, mint a régi bányászok. Aki itt Komlót bántja, az nem lesz a barátunk soha. Ha leütik a játékosunkat, akkor ezer ember torka szakadtából üvölt olyan dolgokat, amiket egyébként nem tenne máskor. Ha ezért büntetést kapunk, azt nem értjük, de nem a mi dolgunk. Amikor Viktort leütötték, és egyik percről a másikra kis túlzással élet-halál harc alakult ki, infúziót kötöttek be neki, összetört a fél feje, elszabadultak az indulatok. Utána a szövetség el se tiltotta a sérülést okozó játékost. Ezeket a dolgokat mi szóvá tesszük. Persze megkérnek minket, hogy figyeljünk oda, ne kapjon a klub miattunk büntetést, de ha elszabadul a pokol, sajnos az ember nem tudja mindig visszafogni magát.

Lékai Máté érkezésére is készülnek

Persze már a Ferencváros elleni meccsre is készülnek az ultrák, de ezt a legnagyobb tisztelettel teszik, főleg az olimpián jó eredményeket elérő válogatottjaink felé.

– A Fradi ellen kisebb üzengetésre készülünk. A válogatott szereplése miatt Lékai Mátééknak szeretnénk üzenni. Ő egyébként is nagyon nagy kedvencem. Minden évben meglepjük. Egy kis poénnak indult, amikor a Barátok Közt-zászlót megfestettük neki és a feleségének, felcsendült a főcímdal is. Ezt aztán meg is osztották a közösségi felületeiken, és a Máté gyakran ír is, hogy ő ezt soha nem felejti el nekünk. A tavalyi meccs végén is az egész csapat oda jött elénk és megtapsolt minket, kijöttek a büfébe is, megkérdezték, hogy vagyunk – mesélte.

Az ellenfelek is elismerik az Ultras Komlót

A komlói hangulatot nem csak a hazai szakemberek és játékosok, de a vendég együttesekben szereplők is mindig elismerik. Mégis talán az mutatja meg igazán, hogy milyen extra érzelmi töltetet vált ki a tábor a kézilabdázókból, hogy a légiósok is évtizedeket töltenek el itt. Elég, ha csak Ante Granicsra, vagy épp Szrecsko Jerkovicsra gondolunk, akik tíz szezonban is felhúzták a kék-fehér mezt.