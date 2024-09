A sportolókat követően a felkészítőket is elismerték. Így Jancsik Árpád Iván Bence és Konkoly Zsófia edzője is oklevelet vett át, ahogyan Hotz Csenge trénere, Karsai Pétert, Szabó Alexandra felkészítője, Szappanos Zoltán, Jászó Ádám edzője, Turós Máté, valamint Bicsák és Mocsári Bence trénere, Tóth Szilárd is.