Hat forduló futott le eddig a labdarúgó NB II. mostani kiírásában, ez alatt a HR-Rent Kozármisleny két komoly skalpot szerzett a Vasas és a Budapest Honvéd legyőzésével, s a Kisvárda elleni 3–2-es vereség során se állt messze a pontszerzéstől az együttes. Ezek mellett a Békéscsaba, a Szeged és a Budafok ellen ikszeltek a kék-fehérek, így kilenc ponttal a hetedikek.

– Ketté kell ezt bontani. A sorsolást nézve az eredmények szempontjából a csapat kihozta ebből az időszakból, amit lehetett – válaszolt Pinezits Máté vezetőedző. – Persze volt olyan, mondjuk a Kisvárda elleni találkozó esetében, amikor úgy éreztük, pontot kellett volna szereznünk. Ha viszont mérlegre teszem az egészet, akkor a hat meccs után a kilenc pont talán még a realitáson is túlmutat. Ez abszolút a srácok érdeme. Másfelől józanul értékelve egy folyamatban vagyunk. Látom azokat a pontokat, amiben muszáj előrelépnünk a következő időszakban. Mindent összevetve a fiúk hozzáállására, játékára, felfogására egy szavunk nem lehet. Óriási segítség volt, hogy a mérkőzéseink nagy részét itthon játszottuk. A szurkolóink olyan hangulatot teremtettek, ami belelovalták a srácokat a jó szereplésbe.

A csapat szíve minden mérkőzésen látszott, s a drukkerek többnyire elégedettek lehettek a pályára vitt játékkal.

– Pozitív visszajelzéseket kaptunk a nézőktől és a szakmabeliektől is arról, hogy a mérkőzések nagy részében jól néz ki a Kozármisleny a pályán. Talán pont Kisvárdán említette meg Révész úr, illetve egy későbbi meccs után is kiemelte, hogy kevés olyan csapat van a mezőnyben, mint a miénk, amely ilyen jó felfogásban futballozik. Ebből a szempontból jó irányba haladunk, de a pontosságon, a minőségen, az alapelveken még folyamatosan szeretnénk csiszolni. A csapat remekül reagált, edzésen, meccsen is egymásért, akár csúszva mászva dolgoznak a srácok – folytatta.

Az elmúlt egy-másfél hónapban nem volt egyszerű dolga a szakmai stábnak sem, hiszen több sérülés is hátráltatta az együttest. Elég, ha Gajág Gergőt említjük, aki csak a Budafok ellen tudott a kezdéstől a pályán lenni. Emellett sok fiatal, újonnan érkező játékost kellett beépíteni a rendszerbe.